Der russische Präsident Putin hat die Verlängerung des Abkommens zur Begrenzung von Atomwaffen mit den USA unterzeichnet.

Putin und US-Präsident Biden hatten sich am Dienstag in einem Telefongespräch darauf verständigt, den sogenannten New Start Vertrag um fünf Jahre zu verlängern. Das Abkommen wäre andernfalls abgelaufen. Dann hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Nuklearwaffen.

