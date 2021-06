Im Streit über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bieten die USA dem Land Gespräche ohne jede Vorbedingung an.

Das teilte der Sonderbeauftragte der amerikanischen Regierung, Sung Kim, in Südkoreas Hauptstadt Seoul mit. Man hoffe, dass Pjöngjang positiv auf dieses Angebot reagiere. Seit dem Machtwechsel in den USA verhält sich Nordkorea zurückhaltend. Die Verhandlungen zwischen beiden Ländern über eine nukleare Abrüstung kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen von Bidens Vorgänger Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un 2019 in Vietnam nicht mehr voran.



Kim sagte vergangene Woche bei einem Treffen der herrschenden Arbeiterpartei, seine Regierung müsse auf Dialog und Konfrontation mit den USA vorbereitet sein.

