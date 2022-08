In New York fand am Freitag die zehnte Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag der Vereinten Nationen statt. (IMAGO/Xinhua)

Das Außenministerium teilte in Washington mit, trotz Moskaus Verhinderungspolitik spreche die Tatsache, dass alle anderen Staaten das Abschlussdokument unterstützt hätten, für die wesentliche Rolle des Vertrags bei der Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und der Abwendung der Gefahr eines Atomkriegs. Mit der Erklärung sollten weltweit verbindliche Fristen zum Abbau solcher Waffen erreicht werden. Moskau hatte diese am Freitag am UNO-Sitz in New York verhindert. In dem Abschlusstext sollte auch eine Formulierung vorkommen, die ein großes nukleares Risiko am von russischen Soldaten besetzten AKW Saporischschja in der Ukraine beschreibt.

Den Atomwaffensperrvertrag, der atomare Abrüstung zum Ziel hat, trat 1970 in Kraft und wurde von 191 Staaten unterschrieben. Kritiker bemängeln, dass für die fünf offiziellen Nuklearmächte USA, China, Großbritannien, Frankreich und Russland andere Regeln gelten als für Unterzeichnerländer ohne Kernwaffen. Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea besitzen ebenfalls Atomwaffen, gehören aber nicht zu den Vertragsstaaten.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.