Das globalisierungskritische Netzwerk Attac erlebt seit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit einen Spendenboom.

Wie das Magazin "Focus" berichtet, erhielt die Organisation seit dem Urteil des Bundesfinanzhofs vor einem Monat ingesamt 80.000 Euro an Spenden. Das sei etwa vier Mal so viel wie im gleichen Zeitraum in den vergangenen zehn Jahren. Außerdem habe Attac 600 neue Mitglieder. Langfristig werde sich das Urteil aber bemerkbar machen, sagte eine Attac-Sprecherin. Durch das Urteil seien die Hürden für neue Spenden höher geworden. Der Bundesfinanzhof hatte Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt mit der Begründung, dass das Netzwerk rein politische Ziele verfolge.