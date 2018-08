Nach der Attacke mit einem Auto vor dem britischen Parlament ist gegen den mutmaßlichen Täter ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden.

Der aus dem Sudan stammende Brite werde am Montag einem Gericht in London vorgeführt, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige war am vergangenen Dienstag mit einem Kleinwagen in eine Absperrung vor dem Parlamentsgebäude gefahren und hatte dabei drei Menschen verletzt. Nach der Tat wurde er festgenommen. Die Staatsanwaltschaft behandele den Fall angesichts der Vorgehensweise und des symbolträchtigen Tatorts als Terrorakt, hieß es in einer Erklärung der Polizei.



Das Parlamentsgebäude wird seit einem Anschlag im März vergangenen Jahres von einer Barriere aus Stahl und Beton geschützt. Damals waren vier Passanten getötet worden, als ein mutmaßlicher Islamist auf der Westminster-Brücke mit seinem Auto in eine Menschenmenge fuhr.