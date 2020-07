Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn in Nordrhein-Westfalen ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Der Mann wohne selbst in der Unterkunft, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand gestern Abend war ein Mensch verletzt worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe ein Teil der Unterkunft voll in Flammen gestanden, so ein Polizeisprecher. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bewohner das Gebäude, das in Containerbauweise errichtet ist, bereits verlassen. Sie wurden auf andere Unterkünfte verteilt.