Kerzen vor dem Supermarkt in Buffalo in den USA, in dem zehn Menschen erschossen wurden. Der Täter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. (Joshua Bessex / AP / dpa)

Der Mann hatte im Mai letzten Jahres in einem Supermarkt der US-amerikanischen Stadt zehn schwarze Menschen erschossen. Der heute 19-Jährige ist Anhänger der Ideologie einer weißen Vorherrschaft und wurde von rassistischen Verschwörungsmythen angetrieben. Vor Gericht erklärte er sich in mehreren Punkten für schuldig, unter anderem des Inlandsterrorismus motiviert durch Hass. Darauf steht im Bundestaat New York, zu dem Buffalo gehört, automatisch lebenslange Haft.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.