Nach einem Fluchtversuch des Attentäters von Halle bleibt weiter unklar, warum der Vorfall nicht umgehend gemeldet wurde.

Die Leitung der Justizvollzugsanstalt in Halle gab heute an, von dem Fluchtversuch erst drei Tage später erfahren zu haben, und das auch nur durch ein Protokoll. Bei einer Befragung im Justizministerium versicherten der Leiter und seine Stellvertreterin, danach sofort das Ministerium informiert zu haben. In der kommenden Woche ist im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Sondersitzung des Rechtsausschusses angesetzt. Justizministerin Keding kündigte einen umfassenden Bericht an. Derzeit werden im Ministerium unter anderem die Videoaufzeichnungen der Anstalt ausgewertet.



Der Attentäter von Halle hatte sich am Samstag minutenlang unbeobachtet auf dem Gelände der JVA bewegen können. Inzwischen wurde er in die JVA Burg verlegt, die als sehr sicher gilt. Der Mann hatte im Oktober versucht, gewaltsam in die Synagoge von Halle einzudringen. Die Tür hielt seinen Schüssen stand. Vor dem Gebäude und in der Nähe tötete er zwei Menschen.