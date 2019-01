Attentat auf Bürgermeister in Danzig

Der Bürgermeister der polnischen Hafenstadt Danzig, Adamowicz, ist bei einer öffentlichen Veranstaltung niedergestochen worden. Ein Arzt der Universitätsklinik der Stadt sagte in der Nacht, der Zustand des Patienten sei sehr kritisch. Die nächsten Stunden würden alles entscheiden.

Nach seinen Angaben hat sich Adamowicz einer fünfstündigen Operation unterziehen müssen. Der Bürgermeister wurde am Herz und an anderen Organen verletzt. Der Arzt rief die Polen auf, für den Politiker zu beten.



Während einer Benefizveranstaltung war gestern Abend ein Mann auf die Bühne gestürmt und hatte den Politiker mit einem Messer angegriffen. Die Polizei nahm den Täter fest. Der Mann gab an, er sei von der früheren Regierung der Bürgerplattform unschuldig ins Gefängnis gebracht worden. Die Partei hatte Adamowicz bei der Kommunalwahl im Herbst unterstützt.