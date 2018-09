Die Brasilianer, viele zumindest, verlieren den Glauben. Den Glauben in ihre Politiker und ihre politische Kultur. Die hat in den letzten Jahren einen beispiellosen Niedergang erlitten, deren traurig-spektakulärer Höhepunkt das Attentat auf Jair Bolsonaro ist.

Jair Bolsonaro ist allerdings selbst ein Inbegriff politischer Verrohung. Er verachtet Homosexuelle und Menschen mit dunkler Hautfarbe – in Brasilien, dem Land, das auf seine Schmelztiegel-Tradition so stolz ist, läuft Bolsonaros chauvinistischer Diskurs auf eine fahrlässig hingenommene, eher aber bewusst intendierte Spaltung des Landes hinaus. Der Rechtspopulist weiß, auf wen er zählen kann: jene weiten Teile der weißen Mittelschicht, denen die überbordende Kriminalität im Land Angst macht.

Die Sehnsucht nach einem starken Mann wächst

In Brasilien sterben jedes Jahr rund 50.000 Menschen eines gewalttätigen Todes. Die Sehnsucht nach einem starken Mann wächst. Bolsonaro bedient diese Erwartungen durch eine ausgeprägte Rüpel-Attitüde. Dabei sind die, gegen die er sich richtet, als schwächste der Gesellschaft selbst am meisten durch die Gewalt der Banden bedroht.

Die Situation ist für viele Brasilianer auch darum so deprimierend, weil sie Anlass haben, auch an den nicht-populistischen Politikern zu zweifeln. Der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva führte bis vor kurzem zwar die Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen im Oktober an, darf allerdings nach einem kürzlich erfolgten Urteil des obersten Wahlgerichts nicht kandidieren. Derzeit sitzt er eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche ab. Lulas Amtsvorgängerin Dilma Rousseff wurde vom derzeitigen Präsident Michel Temer auf mehr als zweifelhafte Weise in einem Impeachment-Verfahren aus dem Amt gedrängt. Temers ohnehin ramponiertes Ansehen schrumpfte weiter. Und mit diesem das Ansehen der politischen Klasse generell.

Angst vor der Barbarei

Hinzu kommt der Eindruck eines Staatsversagens, offenbar geworden Anfang dieser Woche durch den verheerenden Brand im brasilianischen Nationalmuseum. Ewige Staus, eine marode Infrastruktur, eine mindestens unbefriedigende Unterrichtsqualität an öffentlichen Schulen, ein ineffizientes Gesundheitssystem: All dies sorgt in der Bevölkerung für Zorn und Frust. Der Angriff eines brasilianischen Mobs auf venezolanische Flüchtlinge Mitte August lässt erkennen, wie blank die Nerven liegen.

Nun also der Messerangriff auf Bolsonaro. Wende man sich nun nicht gegen den politischen Radikalismus, drohe das Land in der Barbarei zu versinken, warnt heute die Zeitung Folha de S. Paulo. So verstanden, könnte das Attentat ein Wendepunkt in der brasilianischen Misere sein. Das zu hoffen, setzt allerdings erheblichen Optimismus voraus.