Nach dem tödlichen Messerangriff auf Danzigs Bürgermeister

Allein in der Hauptstadt Warschau gingen am Abend tausende Menschen gegen Hass und Gewalt auf die Straße. In Danzig zündeten die Menschen vor dem Rathaus Kerzen an. EU-Ratspräsident Tusk würdigte Adamowicz als mutigen Politiker, der stets "gegen das Böse" Stellung bezogen habe. Der 53-jährige war gestern bei einer öffentlichen Veranstaltung niedergestochen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Ex-Häftling, der aus Rache gehandelt haben soll. - Auch die Bundesregierung äußerte sich entsetzt und sprach von einem feigen Attentat.