Nach dem tödlichen Messerangriff auf Danzigs Bürgermeister

Allein in Warschau gingen am Abend Tausende auf die Straße. An einer Gedenkmesse in der dortigen Kathedrale nahmen Polens Staatspräsident Duda und Ministerpräsident Morawiecki teil. In Danzig selbst hielten Trauernde eine Schweigeminute vor dem Rathaus ab. EU-Ratspräsident Tusk rief aus diesem Anlass zu mehr gegenseitigem Respekt auf.



Der 53-jährige Adamowicz war vorgestern bei einer öffentlichen Veranstaltung niedergestochen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Ex-Häftling, der aus Rache gehandelt haben soll.