Nach dem Attentat auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch will Australiens Premierminister Morrison die sozialen Medien stärker in die Pflicht nehmen.

In einem Brief an den Vorsitzenden der G20-Gruppe, Abe, schreibt Morrison, Technologiefirmen hätten eine moralische Verpflichtung, ihre Nutzer zu schützen, und die Weltgemeinschaft müsse dafür sorgen, dass sie es auch täten. Die G20-Staaten sollten auf ihrem nächsten Treffen über konkrete Schritte beraten. Morrison fordert unter anderem, dass Internetkonzerne terroristische Aktivitäten auf ihren Plattformen umgehend entfernen.



Der Attentäter von Christchurch hatte seinen tödlichen Angriff live auf Facebook übertragen. Der US-Konzern erhielt nach eigenen Angaben zwölf Minuten später einen ersten Hinweis auf das Video. In den folgenden Stunden seien 1,5 Millionen Kopien der Aufnahme gelöscht worden.