In Halle (Saale) ist der Opfer des antisemitischen Terroranschlags vor zwei Jahren gedacht worden.

Um 12.04 Uhr läuteten die Glocken der Marktkirche und des Roten Turms. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff legte an beiden Tatorten Kränze nieder. Er warnte vor einer Verrohung des gesellschaftlichen Klimas. Der Anschlag von Halle zeige, dass Wort und Tat nicht weit voneinander entfernt seien. Der CDU-Politiker rief dazu auf, Diffamierungen konsequent entgegenzutreten. Es gelte, gemeinsam eine rote Linie des Anstands zu ziehen.



Ein Rechtsextremist hatte am 9. Oktober 2019 versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, in die Synagoge der Stadt einzudringen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss.

Der Attentäter wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Seehofer: "Anschlag gehörte zu den schmerzhaftesten Erfahrungen meiner Amtszeit"

Der scheidende Bundesinnenminister Seehofer sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Anschlag in Halle gehöre zu den schmerzhaftesten Erfahrungen seiner Amtszeit. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle habe ihn tief erschüttert - und auch manche Reaktion danach. So habe ihm damals ein junger Mensch zugerufen: "Ihr könnt uns nicht schützen." Der Satz sei für ihn bewegend und alarmierend gewesen, erklärte der CSU-Politiker. Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland seien "Angriffe auf unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Werte". Seehofer erneuerte das Versprechen, Antisemitismus "mit der vollen Härte des Rechtsstaates" zu bekämpfen.

Kritik an fehlender Polizei-Präsenz

Dass das geschieht, wird jedoch von manchen bezweifelt. Nicht nur Mitglieder der jüdischen Gemeinde kritisierten nach dem Attentat, dass die Polizei trotz des Feiertages nicht zum Schutz der Menschen in der Synagoge vor Ort war. Die Polizei, das Landeskriminalamt und Sachsen-Anhalts damaliger Innenminister Stahlknecht (CDU) hatten die fehlende Präsenz damit begründet, dass sie keinerlei Hinweise auf einen geplanten Anschlag gehabt hätten.

Zentralrat der Juden: "Antisemitische Verschwörungsnarrative weiterhin ein massives Problem"

Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sieht noch immer großen Handlungsbedarf im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Verbreitung von Hass und Hetze, zum Beispiel in Form antisemitischer Verschwörungsnarrative in den sozialen Medien, sei ein massives Problem. Schuster schlug vor zu prüfen, ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf Messenger-Dienste wie Telegram ausgeweitet werden könne. "Wir müssen alles daran setzen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist", forderte er. Das NetzDG zielt darauf ab, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf Plattformen sozialer Netzwerke zu bekämpfen.



Schuster lobte, dass die Bundesregierung nach dem Anschlag von Halle Geld für die Sicherung jüdischer Einrichtungen bereitgestellt habe. Das sei ein wichtiger Schritt gewesen. Zudem gebe es viele nicht-staatliche Initiativen, in denen Menschen oft ein persönliches Risiko auf sich nähmen, um sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.