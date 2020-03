Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat sich offenbar schuldig bekannt.

WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, er habe ein Geständnis abgelegt. Der Verdächtige hatte im vergangenen Jahr am 9. Oktober in Halle an der Saale während der Feierlichkeiten zum jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, bewaffnet in die Synagoge der Stadt einzudringen. Nachdem ihm dies nicht gelungen war, erschoss er den Ermittlungen zufolge eine Passantin und tötete einen Mann in einem Schnellimbiss. Auf seiner Flucht verletzte der Täter zwei weitere Menschen schwer.



Die Bundesanwaltschaft ist dem Medienbericht zufolge davon überzeugt, dass der Verdächtige ohne Helfer und Netzwerk handelte. Er habe seine antisemitische und rechtsextreme Weltanschauung im Internet bei Gleichgesinnten bestätigt gefunden.