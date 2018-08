Fünf deutsche Städte stellen heute in Berlin ihre Vorschläge für einen attraktiveren Nahverkehr vor.

Bonn, Essen, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg nehmen an einem Projekt teil, das der Bund mit insgesamt 130 Millionen Euro fördert. Es ist Teil eines Programms der Bundesregierung, das zu geringerer Luftverschmutzung in Ballungsräumen beitragen soll.



Die Stadt Bonn will beispielsweise als Angebot für Neukunden ein Jahresticket für das Stadtgebiet zum Preis von 365 Euro anbieten. Essen erwägt, neue Park-and-Ride-Plätze einzurichten, die von Bussen angefahren werden.



Vor dem ÖPNV-Gipfeltreffen rufen die Grünen die Bundesregierung zu einer Nahverkehrsoffensive und einem Milliarden-Investitionsprogramm auf. Bundestagsfraktionschef Hofreiter sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", der Bund müsse außerdem den Kommunen die Möglichkeit geben, eine Blaue Plakette einzuführen und die Hardware-Nachrüstung von schmutzigen Dieseln auf Kosten der Konzerne durchzusetzen.