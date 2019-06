Der Anteil sogenannter atypischer Beschäftigungen ist in Deutschland weiter hoch.

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2017 ausgewertet. Demnach gilt mehr als jedes fünfte Arbeitsverhältnis in Deutschland als "atypisch". Es gibt aber große Unterschiede je nach Geschlecht und Region.



Als "atypisch" Beschäftigte gelten alle, die nicht unbefristet und in Vollzeit arbeiten, sondern in Teilzeit, in Minijobs, als Leiharbeiter*in oder die einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Das sind der Studie zufolge vor allem Frauen in Westdeutschland. Überdurchschnittlich stark betroffen sind auch Berufsanfänger, jüngere Beschäftigte, Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss und Beschäftigte ohne deutschen Pass.



Rechnet man bei den Frauen Azubis, Studentinnen und jobbende Renterinnen heraus, ist fast jede Dritte atypisch beschäftigt, meist in Teilzeit oder in Minijobs. Von den Männern hat gut jeder Achte einen atypischen Job. Hier dominieren Leiharbeit und befristete Beschäftigung.

Große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland

Zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen dabei erhebliche Unterschiede: Brandenburg hat mit 14 Prozent den niedrigsten Anteil atypischer Beschäftigungen, Bremen mit 26 Prozent den höchsten. Ein Grund könnte die unterschiedliche Sozialisierung der "Ostfrauen" sein, deren Mütter bereits Vollzeit gearbeitet haben. Die Studienautoren vermuten als Ursache die besser ausgebaute Kinderbetreuung im Osten. Dadurch könnten dort viele Frauen in Vollzeit arbeiten, wenn sie es wollten. In den ostdeutschen Bundesländern ist die atypische Beschäftigung nach Aussage der Studienautoren zuletzt auch spürbar gesunken. Als Grund vermuten sie die gute Konjunktur. Im Westen habe sich dagegen wenig verändert.



Die Autoren empfehlen unter anderem einen Ausbau der Kinderbetreuung, um Eltern längere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Dadurch könnten insbesondere Frauen wirtschaftlich unabhängiger werden und auch der erwartete Mangel an Arbeitskräften ließe sich dämpfen.

Teilzeit für viele ein Wunschmodell

Während Minijobs, Leiharbeitsverhältnisse und unbefristete Jobs unstrittig für unsichere Lebensperspektiven sorgen, sehen viele Experten in verstärkter Teilzeitarbeit auch Optionen für die Zukunft. So fordert die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Allmendinger, flexible Antworten auf flexible Lebensmodelle, kürzere Regelarbeitszeiten und ein Ende der derzeitigen Arbeitszeitverteilung zwischen Männern und Frauen. „Es gibt keine Verbesserung der Lage der Frauen in einer Gesellschaft, in der Vollzeit die Männer und Teilzeit die Frauen arbeiten“, so Allmendinger im Deutschlandfunk. Sie fordert die Männer auf, verstärkt in Teilzeit zu arbeiten und die Unternehmen, Führungspositionen in Teilzeit auszuschreiben.



Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter etwa 2.000 teilzeitbeschäftigten Frauen ergab vor Kurzem, dass 85 Prozent von ihnen es "super" fanden, in Teilzeit zu arbeiten, 75 Prozent erklärten, "auf keinen Fall" Vollzeit arbeiten zu wollen. 60 Prozent wollten möglichst bis zur Rente in Teilzeit arbeiten. Dabei war den meisten bewusst, dass sie später von ihrer Rente nicht leben können.