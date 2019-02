UNO-Generalsekretär Guterres hat die Flüchtlingspolitik Afrikas gelobt und sich für die Solidarität bedankt.

Trotz sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen hätten die Regierungen und Einwohner des Kontinents die Türen für Millionen notleidender Menschen offengehalten, sagte Guterres auf der Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Afrika sei eine Quelle der Inspiration für die Welt und ihn selbst.



In der äthiopischen Hauptstadt beraten rund 50 Staats- und Regierungschefs bei ihrem jährlichen Treffen über die Themen Flucht und Migration. Mehr als ein Drittel aller Menschen, die weltweit gewaltsam vertrieben wurden, leben in Afrika.