Am morgigen Ostermontag in der Westhälfte bei einigen Schleierwolken viel Sonnenschein. In der Osthälfte teils stärkere Quellbewölkung, insbesondere im Bergland, aber auch dort trocken. Höchstwerte: 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils heiter, teils auch wolkig und vor allem im Osten einzelne Schauer. 10 bis 20 Grad.

