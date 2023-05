Die Pfingstrose, die man immer mit Bauerngärten in Verbindung bringt, stammt aus den Gärten der alten Perser. (imago images / localpic)

In der Nacht gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 13 bis 4 Grad. Morgen, an Pfingstmontag, erneut heiter und trocken. An der Nordsee Durchzug von Wolkenfeldern. Später an den Alpen vereinzelt Schauer. Höchstwerte im Norden 16 bis 20 Grad, sonst bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten und Westen gebietsweise länger stark bewölkt, sonst sonnig oder locker bewölkt. 16 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.