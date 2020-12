Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen reißen die Forderungen nach einer Verschärfung der Coronamaßnahmen nicht ab. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bas, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sollten die Zahlen bis zum 20. Dezember so hoch bleiben, dürften die Maßnahmen über die Feiertage nicht gelockert werden. Der saarländische Ministerpräsident Hans plädierte für Einschränkungen über Silvester.

Der CDU-Politiker forderte in der "Augsburger Allgemeinen" außerdem weitere Auflagen für sogenannte Hotspots. Der bayerische Ministerpräsident Söder will morgen in einer Sondersitzung des Kabinetts in München über eine Verschärfung der Ma�?nahmen beraten. Verhandelt wird etwa über Wechselunterricht für ältere Schüler und mögliche landesweite Ausgangssperren. Details sind noch offen.

Scholz im Deutschlandfunk für abgewogene Entscheidungen

Bundesfinanzminister Scholz rief dagegen dazu auf, in der Debatte nicht den Kopf zu verlieren. Die zuletzt von allen 16 Regierungschefs getroffenen Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt, wenn auch noch nicht die gewünschte, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Es sei richtig, abgewogene Entscheidungen zu treffen.

