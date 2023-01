Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass sich Washington für eine Freigabe von dutzenden Panzern vom Typ Abrams entschieden habe. Eine offizielle Bekanntgabe wird demnach für den Lauf des Tages erwartet.

Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung ", sein Land erwäge, der Ukraine 18 Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Dies könne in einem größeren Paket mit anderen Staaten wie Finnland und Portugal sinnvoll sein. Gestern hatte bereits Polen offiziell bei der Bundesregierung beantragt, der Ukraine 14 ältere Leopard-Modelle überlassen zu dürfen. Großbritannien hatte schon vor eineinhalb Wochen die Lieferung von 12 Panzern vom Typ Challenger 2 in Aussicht gestellt. In der Schweiz beantragte am Abend eine zuständige Parlamentskommission Gesetzesänderungen, um es anderen Ländern zu ermöglichen, Waffen aus schweizerischer Produktion weiterzugeben. Dies war bislang nicht möglich.