Steigende Covid-Zahlen

Flughafen von Vancouver in Kanada (dpa / Darryl Dyck / The Canadian Press via AP)

Die kanadische Regierung begründete das mit begrenzten Daten zu den Covid-Fällen in China. Zudem solle das Abwasser internationaler Flüge, die in Vancouver oder Toronto landen, auf neue Corona-Varianten geprüft werden. Die australische Regierung beklagte ebenfalls, es fehlten umfassende Informationen aus China. Gesundheitsminister Butler erklärte, die am 5. Januar in Kraft tretende Testpflicht solle Australien vor dem Risiko potentieller neu entstehender Virusvarianten schützen.

Die EU-Staaten wollen am Mittwoch über mögliche Maßnahmen beraten. Italien, Spanien und Frankreich hatten bereits verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus China beschlossen. Die Bundesregierung hält dies trotz der hohen Fallzahlen in China nach dem Auslaufen der Null-Covid-Politik bisher nicht für nötig.

