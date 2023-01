Steigende Covid-Zahlen

Flughafen von Vancouver in Kanada (dpa / Darryl Dyck / The Canadian Press via AP)

Die kanadische Regierung begründete dies mit begrenzten Daten zu den Covid-Fällen in China. Auch die australische Regierung beklagte fehlende Informationen aus der Volksrepublik. Die EU-Staaten wollen am Mittwoch über mögliche Maßnahmen beraten. Italien, Spanien und Frankreich hatten bereits verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus China beschlossen. Die Bundesregierung hält dies trotz der hohen Fallzahlen in China nach dem Auslaufen der Null-Covid-Politik bisher nicht für nötig.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.