Die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid wird gesprengt. (dpa/Kay-Helge Hercher)

Das teilte Bundesverkehrsminister Wissing mit. Man habe heute die Nachricht erhalten, dass die technischen Voraussetzungen für eine Sprengung der Talbrücke vorhanden seien, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Damit beschleunige sich die Verkehrsplanung in der Region. Anfang Dezember hatten Experten Verformungen in einem Stahlträger festgestellt. Der Verkehr war daraufhin sofort gestoppt worden. Im Januar waren dann neue Risse aufgetreten, so dass ein Abriss der Brücke beschlossen wurde.

Gestern war in Wilnsdorf im nordrhein-westfälischen Siegerland eine weitere Talbrücke der Autobahn 45 gesprengt worden. Auf der sogenannten Sauerlandlinie gibt es 60 Talbrücken, die inzwischen in die Jahre gekommen sind und Stück für Stück erneuert werden müssen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.