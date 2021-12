Die Befreiung von verpflichtenden Corona-Tests für Menschen mit einer Boosterimpfung soll möglicherweise von bisher drei Bundesländern auf andere ausgeweitet werden. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Bayerns Ressortchef Holetschek kündigte an, diese Möglichkeit ähnlich wie Mecklenburg-Vorpommern zu prüfen. Auch der designierte Bundesgesundheitsminister Lauterbach habe einen entsprechenden Hinweis dazu gegeben. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt die Regelung bereits.

Gestern hatten die Gesundheitsminister der Länder mit Lauterbach und dem scheidenden Bundesminister Spahn beraten. An der Videoschalte nahm auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, teil. Dessen jüngste Äußerung, wenn er Vater eines sieben Jahre alten Kindes wäre, würde er es derzeit nicht gegen Corona impfen lassen, sei missverstanden worden, erklärte Holetschek. Mertens habe deutlich gemacht, er habe so verstanden werden wollen, dass er einem Kind keinen Impfstoff geben würde, für den es noch keine Empfehlung gebe. Mertens kündigte in dem Kontext an, dass die Stiko noch diese Woche eine Impfempfehlung für fünf- bis elfjährige Kinder aussprechen werde.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.