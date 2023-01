Polizei-Großeinsatz in Castrop-Rauxel (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Oberstaatsanwalt Heming erklärte im Fernsehsender "Welt", es habe einen Zeugenhinweis gegeben, wonach der ältere der beiden festgenommenen Brüder über zwei Garagen verfüge. Weil er jedoch nicht selbst als Mieter aufgetreten sei, seien die Behörden erst am Sonntag auf diese Information gestoßen. Zuvor waren bereits bei einer Durchsuchung der Wohnung des älteren Bruders ebenfalls keine Giftstoffe gefunden worden.

Die für Terrorismus-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft sieht bislang von einer Übernahme des Falls ab. Man stehe aber mit den zuständigen Behörden in Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen in Kontakt, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde auf Anfrage.

Die beiden Männer waren in der Nacht zum Sonntag in Castrop-Rauxel festgenommen worden und befinden sich in Untersuchungshaft. Die beiden Iraner werden verdächtigt, sich Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft zu haben. Der jüngere der beiden Männer ist 2019 unter anderem wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme in der Nacht war er in einer Entziehungsanstalt in Hagen untergebracht, durfte aber angesichts einer Lockerung am Wochenende bei Familienangehörigen übernachten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.