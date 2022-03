Maske an oder auf? Ab Montag haben die Menschen in vielen Bundesländern die Wahl. (IMAGO / Sabine Gudath)

In Berlin beschloss der Senat eine Verlängerung der Regelungen zunächst bis zum 31. März. Dort müssen weiter in Geschäften und anderen Innenräumen Masken getragen werden. Die Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen bleiben damit ebenfalls zunächst weiter bestehen. Auch Sachsen-Anhalt nutzt die vom Bund beschlossene Übergangsregelung und verlängert grundlegende Corona-Schutzmaßnahmen. Dort gelten sie bis zum 2. April. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hatten bereits gestern angekündigt, einige Schutzmaßnahmen noch bis Anfang April aufrecht zu erhalten.

Bundestag und Bundesrat hatten zuvor beschlossen, das Infektionsschutzgesetz zu ändern. Damit sollen die Länder künftig nur noch eine begrenzte Maskenpflicht verhängen können, beispielsweise, um besonders gefährdete Menschen zu schützen. Zudem können die Bundesländer verfügen, dass in Heimen, Schulen, Kliniken oder Kitas weiter getestet werden muss.

19.03.2022