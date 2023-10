Eine Bundeswehr-Maschine vom Typ A400M (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zwei Militärtransporter vom Typ A400M seien auf dem Weg nach Tel Aviv, teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit. Beide Maschinen haben demnach Hilfsmaterial für Israel an Bord; die Rückflüge werden für die Evakuierung deutscher Staatsbürger genutzt. Für morgen wird ein weiterer Flug vorbereitet. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Bundeswehr sei mit dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung. Heute soll auch eine Maschine der Fluggesellschaft Condor Menschen nach Deutschland bringen, allerdings von der jordanischen Stadt Akaba nahe der Grenze zu Israel aus.

In den vergangenen beiden Tagen hatte die Lufthansa viele Bundesbürger mit Sonderflügen nach Deutschland gebracht. Auf der sogenannten Krisenvorsorgeliste waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes bis gestern 4.500 Personen gemeldet.

