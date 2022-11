Die Menschenrechtslage in Katar ist vor der WM in dem Land ein umstrittenes Thema. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die Kataris seien sehr stolz auf das Ereignis, sagte Hardt im ZDF. Ehre und Stolz spielten in dieser Region eine große Rolle. Wenn man die Menschenrechtssituation verändern wolle, sei im Nachgang der WM vielleicht mehr möglich, als wenn es jetzt eine große Konfrontation gäbe. Ähnlich äußerte sich der Linken-Politiker Gysi. Wenn man die Gesellschaft verändern wolle, müsse man den Kontakt suchen, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft lehnte er ab, weil dieser nicht nur das Emirat treffen würde, sondern auch die deutsche Nationalmannschaft.

Gabriel ärgert sich über deutsche Arroganz

Zuvor hatte der frühere Außenminister von der SPD, Gabriel, eine deutsche Arroganz im Umgang mit dem Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft Katar. Er ärgere sich seit geraumer Zeit über die Überheblichkeit, sagte er dem Magazin "Stern". Auch Deutschland habe Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden. Fortschritt komme nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt, führte Gabriel aus.

Bundesinnenministerin Faeser hält sich derzeit in Katar auf. Vor Beginn ihres Besuchs hatte sich die Regierung in Doha beschwert, weil die deutsche Sportministerin die WM-Vergabe an Katar öffentlich kritisiert hatte.

ILO: 35.000 Beschwerden wegen nicht gezahlter Löhne

Kurz vor Beginn der Fußball-WM in Katar warten viele Gastarbeiter immer noch auf ihren Lohn. Wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO mitteilte, liegen inzwischen rund 34.500 Beschwerden vor. Neben nicht gezahlten Löhnen geht es auch um fehlende Entlassungsgelder und nicht ausgezahlten Jahresurlaub. Mehr als 10.000 Fälle seien bereits vor einem Schiedsgericht gelandet, sagte ein Sprecher. In fast allen Streitigkeiten hätten die Arbeitnehmer Recht bekommen. Die ILO forderte die Regierung in Katar erneut zu Reformen auf.

Bei den Arbeiten an den Fußball-Stadien waren schätzungsweise 15.000 Gastarbeiter ums Leben gekommen. Viele sollen bei Unfällen oder in Folge der enormen Hitze auf den Baustellen und der katastrophalen Unterbringung gestorben sein.

