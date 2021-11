Corona-Pandemie Auch der Bundesrat billigt die Novelle des Infektionsschutzgesetzes

Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat die Änderungen am Infektionsschutzgesetz gebilligt. In Berlin votierten alle Bundesländer für die Novelle von SPD, Grünen und FDP. In einer Aussprache kam allerdings Kritik von den unionsgeführten Ländern.

19.11.2021