Lindners Grundsatzpapier

Gestern war ein Grundsatzpapier Lindners für eine andere Wirtschaftspolitik bekannntgeworden. Darin fordert er unter anderem, zahlreiche klimapolitische Regulierungen und Subventionen abzuschaffen, die Arbeitszeiten zu verlängern, Sozialleistungen zu verringern und die Körperschaftssteuer zu senken.

Was FDP-Chef Lindner an kurzfristigen Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik vorschlägt, haben wir hier für Sie zusammengefasst