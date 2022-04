Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. (dpa / Salvatore di Nolfi)

Deutschlands Ständige Vertreterin bei den Vereinten Nationen in Genf, Stasch, sagte, man setze sich gemeinsam für eine entsprechende Resolution der UNO-Vollversammlung ein. Sie betonte, Russland verstoße eklatant gegen das Völkerrecht und gegen die Menschenrechte. Auch sei es nicht hinnehmbar, dass Moskau den Menschenrechtsrat zu nutzen versuche, um Desinformation zu verbreiten. - Um die russische Mitgliedschaft in dem Rat auszusetzen, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Vollversammlung nötig.

