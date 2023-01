Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Patrick Semansky)

Wie sein Anwalt dem Nationalarchiv in einem Schreiben mitteilte, handelt es sich um eine kleinere Zahl von Dokumenten mit Geheimhaltungsvermerk. Sie seien versehentlich nach Pence Amtszeit eingepackt und in dessen Haus transportiert worden. Pence war Stellvertreter des früheren Präsidenten Trump, der zahlreiche Geheimsachen in sein Anwesen in Florida mitgenommen hatte und sie nicht herausgeben wollte. Das FBI hatte das gebäude deswegen im vergangenen Sommer durchsucht.

Der Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten bestimmt derzeit die politische Debatte in den USA. Zuletzt waren im Haus des amtierenden Präsidenten Biden Verschlussachen gefunden worden, die überwiegend aus seiner Zeit als Vizepräsident stammten.

