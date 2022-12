Corona-Welle

Auch Frankreich und Großbritannien führen Testpflicht für China-Reisende ein (Archivbild). (IMAGO / Future Image)

In Frankreich müssen Passagiere aus China einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist, teilte die französische Regierung in Paris mit. Außerdem müssen in den Flugzeugen alle Passagiere einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch Großbritannien will laut Medienberichten einen negativen Test von Einreisenden aus China verlangen. Die "Times" und der "Telegraph" berichteten, dass sich der britische Premierminister Sunak zu dem Schritt entschlossen habe. Unklar ist demnach noch, ab wann die Maßnahme gelten soll.

Zuvor hatten bereits Italien und Spanien eine Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Der Gesundheitsausschuss der EU hat nach einer Dringlichkeitssitzung auf eine Testpflicht verzichtet. Auch das Bundesgesundheitsministerium sieht derzeit keine Notwendigkeit für Routine-Tests. Minister Lauterbach kündigte aber ein Virusvarianten-Monitoring an Flughäfen an.

