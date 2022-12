Auch Frankreich und Großbritannien führen Testpflicht für China-Reisende ein (Archivbild). (IMAGO / Future Image)

Wie die französische Regierung mitteilte, müssen Passagiere aus China vor Abflug einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem gelte in den Flugzeugen Maskenpflicht. Bei der Ankunft werde ab dem 1. Januar zudem ein PCR-Test vorgenommen, hieß es weiter. Alle positiven Proben sollen zur epidemiologischen Überwachung systematisch analysiert werden. Auch die Regierung in Großbritannien wird Anfang des neuen Jahres einen negativen Test bei Flugreisen aus China verlangen.

In Europa hatten zuvor bereits Italien und Spanien eine Testpflicht für Reisende aus China eingeführt. Das Bundesgesundheitsministerium sieht derzeit keine Notwendigkeit für Routine-Tests. Minister Lauterbach kündigte aber ein Virusvarianten-Monitoring an Flughäfen an.

Nach fast drei Jahren war Chinas Führung von der umstrittenen Null-Covid-Politik abgerückt. Wissenschaftler warnen, die aktuelle Corona-Welle könnte neue Varianten hervorbringen, die ihren Weg in andere Länder finden.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.