Filmfestspiele

Plakatmotive der 73. Berlinale (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Gleich fünf deutsche Filme sind darunter, unter anderem "Roter Himmel" von Christian Petzold und "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" von Emily Atef. Zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ist Margarethe von Trotta wieder in dem Wettbewerb vertreten und zwar mit "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste".

Unter den 18 Filmen sind 15 Weltpremieren. Auch ein japanischer Anime-Beitrag läuft in diesem Jahr im Wettbewerb: "Suzume" von Makoto Shinkai. Eröffnet wird die Berlinale am 16. Februar mit der US-amerikanischen Liebeskomödie "She came to me" von Rebecca Miller.

Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den großen Filmfestivals der Welt. In diesem Jahr führt US-Schauspielerin Kristen Stewart die internationale Jury. Der Regisseur und Oscar-Preisträger Steven Spielberg soll für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.

