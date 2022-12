Nach EU-Entscheid

Tanks von des staatlichen russischen Unternehmens Transneft, das die Erdöl-Pipelines des Landes betreibt. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine verteuerte sich der Ölpreis um rund ein Drittel. (dpa/ Igor Russak)

Die Absprache sieht vor, zunächst eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel festzulegen. Der Preis soll nach Möglichkeit bereits von Montag an gelten. Zu den G7 gehören neben Deutschland auch die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe. Mit der Entscheidung setze man das Versprechen der Staats- und Regierungschefs der G7 von ihrem Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern im Juni dieses Jahres um, Russland daran zu hindern, von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Zudem sollten so globale Energiemärkte stabilisiert und negative Auswirkungen auf ärmere Länder minimiert werden, die am meisten unter dem Krieg von Kremlchef Putin litten.

Zuvor hatten sich die EU-Staaten nach langen Verhandlungen auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt, das an Drittstaaten verkauft wird.

Moskau droht mit Lieferstopp für EU

Die russische Führung will den Öl-Preisdeckel nicht akzeptieren. Entsprechend äußerte sich Kreml-Sprecher Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS. Russland werde bald bekannt geben, wie es auf die Entscheidung reagieren werde, sagte er. Der russische Botschafter bei internationalen Organisationen in Wien, Uljanow, drohte mit einem Stopp von Öllieferungen in die Europäische Union. Von diesem Jahr an werde Europa ohne russisches Öl leben, erklärte er.

Dagegen forderte die Ukraine, die Preisgrenze von jetzt 60 noch weiter zu senken, und zwar auf 30 US-Dollar je Barrel. Damit könnte die Wirtschaft des Feindes schneller zerstört werden, erklärte der Stabschef von Präsident Selenskyj auf Telegram. Derzeit liegt der Marktpreis von russischem Öl der Sorte Urals pro Barrel bei rund 65 US-Dollar.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.