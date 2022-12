Nach EU-Entscheid

Tanks von des staatlichen russischen Unternehmens Transneft, das die Erdöl-Pipelines des Landes betreibt. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine verteuerte sich der Ölpreis um rund ein Drittel. (dpa/ Igor Russak)

Die Absprache sieht vor, zunächst eine Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel festzulegen. Der Preis soll nach Möglichkeit bereits von Montag an gelten. Zu den G7 gehören neben Deutschland auch die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe. Mit der Entscheidung setze man das Versprechen der Staats- und Regierungschefs der G7 von ihrem Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern im Juni dieses Jahres um, Russland daran zu hindern, von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zu profitieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Zudem sollten so globale Energiemärkte stabilisiert und negative Auswirkungen auf ärmere Länder minimiert werden, die am meisten unter dem Krieg von Kremlchef Putin litten.

Zuvor hatten sich die EU-Staaten nach langen Verhandlungen auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt, das an Drittstaaten verkauft wird. Polen hatte zunächst einen niedrigeren Preisdeckel gefordert, Berichten zufolge um die 30 US-Dollar. Letztendlich aber wurde gestern die Einigung auf 60 US-Dollar erreicht. Derzeit liegt der Marktpreis von russischem Öl der Sorte Urals pro Barrel bei rund 65 US-Dollar.

Moskau verärgert, Washington zufrieden

Die russische Führung kritisierte die Entscheidung der EU. Der Leiter des Auswärtigen Ausschusses der Duma, Sluzki, erklärte, die Maßnahme verstoße gegen die Marktgesetze. Zudem gefährde die EU ihre eigene Energiesicherheit. Im Vorfeld hatte bereits Russlands Präsident Putin vor dem Schritt gewarnt.

Dagegen sprach der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates in den USA, Kirby, von einer guten Nachricht. US-Präsident Biden habe sich beim G7-Gipfel im Sommer sehr nachdrücklich für eine Begrenzung des Ölpreises eingesetzt. Die US-Regierung glaube, dass diese die gewünschte Wirkung haben werde. Sie werde die Möglichkeiten Putins einschränken, Einnahmen aus den Ölverkäufen zur Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie zu verwenden.

Weiterführende Informationen

