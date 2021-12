Der italienische Touristmusverband kritisiert die neuen Corona-Einreise-Beschränkungen für EU-Bürger (picture alliance/ dpa/ Udo Bernhart)

Danach müssen auch Geimpfte ein negatives Test-Ergebnis vorlegen. Wer nicht geimpft ist, muss nach der Einreise für fünf Tage in Quarantäne. Das Gesundheitsministerium begründet die Maßnahmen mit der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante. Die Regelung gilt zunächst bis Ende Januar.

Kritik kam vom Tourismusverband in Italien. Die Corona-Testpflicht für Reisende aus dem EU-Ausland stelle eine Gefahr für das Winterferien-Geschäft dar, sagte die Präsidentin des Verbandes, Lalli, in Rom. Die Anordnung sei erneut so kurzfristig gekommen, dass den Tourismusbetrieben wieder einmal keine Möglichkeit bleibe, sich darauf vorzubereiten.

