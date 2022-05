Das deuten Recherchen der " Süddeutschen Zeitung " zu der Gruppe um den derzeit wegen Terrorverdachts vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main angeklagten Bundeswehr-Oberleutnant Franco A. an. Demnach ist es einigen seiner rechten Gesinnungsgenossen gelungen, an russisches Geld zu kommen. Ob das auch auf A. selbst zutreffe, sei unklar. Dem Bericht unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden zufolge hatte er jedoch Kontakt zu einer staatsnahen russischen Stiftung. Mindestens einmal soll er beim "Institut für Demokratie und Zusammenarbeit" in Paris für eine finanzielle Unterstützung vorgesprochen haben. Die Stiftung förderte in der Vergangenheit unter anderem die rechtspopulistische französische Partei von Marine Le Pen. Auch für das rechtsgerichtete deutsche Magazin "Compact" ist das russische Institut regelmäßig ein zahlungskräftiger Partner.