Hohe Energiepreise

Grünen-Chef Nouripour sprach sich dafür aus, Profiteure des Krieges in der Ukraine mit einer Extrasteuer zu belegen. Es gebe momentan einzelne Unternehmen, die als Trittbrettfahrer der Inflation aus dem Krieg Kapital schlügen, sagte Nouripour der Funke-Mediengruppe. Eine sogenannte Übergewinnsteuer für diese Unternehmen wäre eine gerechte Möglichkeit, mehr Geld einzunehmen und die Preise zu dämpfen. Grünen-Chefin Lang hatte bereits Anfang Mai erklärt, man beobachte seit Monaten eine Entkopplung des Rohölpreises und den Tankstellenpreisen. Einige wenige profitierten, während ganz viele mittelständische Unternehmen unter den hohen Energiepreisen litten und sich fragten, wie sie durch das nächste Jahr kommen sollten. Die Übergewinnsteuer wäre da ein logischer Schritt, so Lang laut "Tagesspiegel".

Ähnlich äußerte sich jetzt auch SPD-Chef Klingbeil. Es könne nicht sein, dass sich die Mineralölkonzerne "in der Krise die Taschen noch voller machen", kritisierte er. Er beschäftige sich intensiv mit der Frage, wie mit den Krisen- und Kriegsgewinnern umgegangen werden solle, die von der derzeitigen Lage stark profitierten. Auch SPD-Fraktionsvize Miersch drängte auf schärfere Gesetze.

Lindner und Union skeptisch

Bundesfinanzminister Lindner (FDP) hatte sich schon Mitte Mai im "Spiegel" kritisch geäußert: Eine Übergewinnsteuer "würde auch die Hersteller von Impfstoffen, Wind- und Solarkraftanlagen oder Halbleitern treffen", argumentierte er. "Die machen Profite, weil sie dank ihres Könnens Knappheiten beseitigen. All denen möchte ich keine Impulse nehmen, mehr zu produzieren."

Skepsis kommt auch aus der Union. Fraktionsvize Spahn stellte in der "Bild am Sonntag" die Wirksamkeit der vorübergehend gesenkten Mineralölsteuer in Frage. Die "Ampel" müsse jetzt genau hinschauen, ob es durch die Steuersenkung wirklich eine Preissenkung gebe. Wenn die "Öl-Multis" das in die eigene Tasche steckten, müsse man diese ungerechtfertigten Extra-Gewinne wie in Großbritannien mit einer Steuer abschöpfen.

Auch Fuest und Fratzscher mit Zweifeln

Auch Ifo-Chef Fuest hält nach eigenen Worten nichts von Sondersteuern für Übergewinne in der aktuellen Lage. Die Gewinne würden ja besteuert, sagte er der "Rheinischen Post". Je nach Wirtschaftslage Sondersteuern für einzelne Branchen einzuführen, öffne der Willkür und dem Populismus Tür und Tor. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, betonte, viele hätten prognostiziert, dass der Tankrabatt kontraproduktiv sei und vor allem in den Taschen der Mineralölkonzerne lande. Auf Twitter führte er aus: "Wie wäre es, wenn die Politik ihren Fehler eingesteht und die Spritpreisbremse sofort stoppt?"

Die Mineralölkonzerne stehen wegen der hohen Treibstoffpreise in der Kritik. Auch eine Senkung der Energiesteuern am Mittwoch hatte die Preise nur vorübergehend und nur etwas sinken lassen. Zuletzt waren sie vielerorts wieder gestiegen.

