Hamburg führt als erstes Bundesland das sogenannte 2G-Optionsmodell ein. Für Gastronomen und Veranstalter gelten dann weniger strenge Corona-Auflagen, wenn sie Ungeimpften keinen Zutritt gewähren. (imago / Hanno Bode)

Das beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt mit deutlicher Mehrheit. Der Senat hatte das Landesparlament darum gebeten, um zunächst bis Ende April weiterhin Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen und Läden anordnen zu können.

Das am 20. März in Kraft getretene Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt im Regelfall nur wenige sogenannte Basis-Schutzmaßnahmen wie eine Testpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie eine Maskenpflicht im Nahverkehr. Weitergehende Instrumente, wie sie in der Pandemie bisher genutzt wurden, sind nur noch unter bestimmten Voraussetzungen in Hotspot-Rregionen zulässig. Voraussetzung dafür ist außerdem, dass die jeweiligen Landesparlamente dies billigen. Wegen hoher Infektionszahlen hatte Mecklenburg-Vorpommern schon in der vergangenen Woche einen entsprechende Landtagsbeschluss gefasst.

