Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, will 2-G-Regel im EInzelhandel aufheben (picture alliance/dpa)

Ministerpräsident Bouffier sagte im Landtag in Wiesbaden, es habe keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften den Grundbedarfs und den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden. Da die Corona-Pandemie aber noch nicht vorbei sei, müsse in allen Geschäften eine FF2-Maske getragen werden. Das Landeskabinett werde sich umgehend mit den geänderten Regeln befassen, damit die Maßnahmen Anfang der kommenden Woche in Kraft treten könnten.

Zuvor hatte die schleswig-holsteinische Landesregierung beschlossen, die 2G-Regel im Einzelhandel aufzuheben. Der FDP-Vorsitzende Lindner lobte die Entscheidung und warb dafür, dass auch andere Bundesländer weitere Öffnungen in der Corona-Pandemie auf den Weg bringen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.