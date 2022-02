Ukrainische Soldaten suchen in Kiew am Morgen des 26. Februar nach nicht detonierten Geschossen. (AFP / Sergei SUPINSKY)

Laut einer Mitteilung der ukrainischen Streitkräfte wurde unter anderem ein Vorstoß bei Charkiw abgewehrt. Bei Cherson im Süden des Landes sei russischen Einheiten dagegen ein Angriff gelungen. Auch in der Region Luhansk gibt es den Angaben zufolge schwere Kämpfe. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Medienberichten zufolge gibt es zudem weiter Kämpfe in den Außenbezirken der Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Klitschko sprach am Abend von einer komplizierten und angespannten Lage. Die Nacht werde schwierig. Zudem wurden mehrere Explosionen gemeldet. Nach Angaben des Büros von Präsident Selenskyj hat sich eine Detonation in der Nähe des Flughafens Schuljany ereignet. Zudem soll in der Stadt Wassylkiw ein Öldepot getroffen worden sein.

Russland hatte gestern eine Ausweitung der Offensive angeordnet. Nach einer Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums macht der Vormarsch langsamere Fortschritte als von Moskau erwartet.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.