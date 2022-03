Ein zerstörtes Gebäude in der Stadt Charkiw. (AFP)

Luftangriffe werden zudem aus Sumy und Ochtyrka im Osten der Ukraine gemeldet. Die dortige Regionalregierung berichtet, es seien Wohngebäude beschossen worden. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. Die Stadt Mariupol im Süden des Landes ist weiter von der Versorgung mit Strom, Wasser und Gas abgeschnitten. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Neuer russischer Vorschlag für humanitäre Korrridore

Die Regierung in Moskau unterbreitete in der Nacht einen neuen Vorschlag, um Zivilisten die Flucht aus umkämpften Gebieten zu ermöglichen. Der russische UNO-Botschafter Nebensja sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, für die Städte Kiew, Charkiw, Mariupol, Tschernihiw und Sumy sollten heute ab 8 Uhr Mitteleuropäischer Zeit humanitäre Korridore geöffnet werden. Dafür werde es eine Waffenruhe geben. Unklar blieb, inwiefern sich die neue Initiative von dem Vorschlag unterscheidet, den Moskau gestern gemacht hatte. Da war vorgesehen, dass die humanitären Korridore hauptsächlich in Richtung Russland und Belarus verlaufen sollen. Die ukrainische Regierung hatte das abgelehnt. UNO-Nothilfekoordinator Griffiths erklärte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sichere Korridore seien auch nötig, um humanitäre Hilfe in die umkämpften Gebiete in der Ukraine zu bringen.

Dritte Verhandlungsrunde ohne große Fortschritte

Der ukrainische Präsident Selenskyj machte Russland für die gescheiterte Evakuierung umkämpfter Städte in den vergangenen Tagen verantwortlich. Nach Darstellung der Regierung in Kiew war gestern eine dritte Verhandlungsrunde in Belarus zwischen beiden Seiten mit geringen Fortschritten zu Ende gegangen. Die ukrainische Delegation sprach von "kleinen positiven Entwicklungen" hinsichtlich von Fluchtkorridoren. Details wurden nicht genannt. Der russische Verhandlungsführer Medinski sagte, seine Seite habe eine Reihe vorbereiteter Dokumente zu den Verhandlungen mitgebracht. Allerdings habe die ukrainische Seite nichts unterschreiben wollen, sondern die Papiere zur Prüfung mitgenommen. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte einen russischen Verhandler mit der Aussage, man wolle sich bald zu einer vierten Gesprächsrunde treffen.

