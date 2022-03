Krieg in der Ukraine Auch in der Nacht russische Angriffe auf Städte

Die russische Armee hat auch in der vergangenen Nacht ihre Angriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt. Besonders dramatisch ist Berichten zufolge die Lage im ostukrainischen Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes. Dort wurden nach Angaben der Regionalbehörden in den vergangenen 24 Stunden mehr als 20 Menschen durch Beschuss getötet. Über 100 Personen seien verletzt worden. Nach Angaben der Agentur Unian wurde in Charkiw ein militärmedizinisches Zentrum getroffen.

02.03.2022