Symbolbild zu den abermals gestiegenen Rüstungsausgaben (dpa / Bildagentur-online/ Ohde)

Die 100 weltweit führenden Konzerne der Branche hatten im vergangenen Jahr schwere Waffen sowie militärische Dienstleistungen im Wert von insgesamt 531 Milliarden US-Dollar verkauft, heißt es in einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri. Das entspreche einem währungsbereinigten Anstieg um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sei zudem der sechste jährliche Zuwachs in Folge. Allein 41 der aufgeführten Konzerne haben demnach ihren Sitz in den USA und verzeichneten 2020 einen Umsatz von rund 285 Milliarden Dollar.

Die vier im Sipri-Bericht aufgezählten deutschen Konzerne hätten in demselben Zeitraum Rüstungsgüter im Wert von 8,9 Milliarden Dollar verkauft.

