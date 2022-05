"Tag des Sieges"

In der Ukraine legten die Menschen zum Gedenken an die Toten Blumen nieder. Märsche und Feiern fanden nicht statt. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der Hauptstadt Kiew legten Tausende rote Nelken am Grab des Unbekannten Soldaten und an anderen Gedenkstätten nieder. Die sonst üblichen Gedenkmärsche, Konzerte und das gemeinsame Singen von sowjetischen Kriegsliedern fielen aus.

In Großstädten wie Odessa und Saporischschja hatten die Behörden ganztägige Ausgangssperren verhängt, um Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen zu verhindern. Wegen des geltenden Kriegsrechts war der sonst arbeitsfreie Feiertag ein normaler Werktag.

