Auch in Deutschland?

Nach der Ankündigung Österreichs, eine Schutzmaskenpflicht für Kunden in Supermärkten einzuführen, wird auch in Deutschland darüber diskutiert.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums verwies darauf, dass es sich bei der Anordnung in Österreich nicht um medizinische Masken handele, sondern um einen Mund-Nase-Schutz. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann plädierte für die Verwendung selbstgenähter einfacher Schutzmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Verkehr. Jedoch sollte noch keine Verpflichtung ausgesprochen werden, sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach meinte, aus medizinischer Sicht halte er eine solche Bestimmung für sinnvoll. - Der Bund hat nach eigenen Angaben inzwischen 20 Millionen Atemschutzmasken beschafft. Diese seien an die Länder und Kassenärztliche Vereinigungen ausgeliefert worden.



Der österreichische Bundeskanzler Kurz hatte eine Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen angekündigt. Die Supermärkte würden voraussichtlich ab Mittwoch mit der Verteilung von Masken an den Eingängen beginnen. Derzeit werde noch auf Lieferungen gewartet.